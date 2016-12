Kärnten jubelt über Rekord bei Beschäftigten

Das ist die gute Nachricht vor dem Weihnachtsfest: Die Zahl der Beschäftigten in Kärnten ist so hoch wie noch nie! Seit September wird monatlich der Allzeitrekord gebrochen. Die Ursachen dafür sind der Arbeitsmarkt, der sich langsam zu erholen scheint, aber auch die steigende Zahl an Teilzeitbeschäftigungen.