Junger Afghane soll Mädchen vergewaltigt haben

Trotz heftiger Gegenwehr soll der Asylwerber sich an dem jungen Mädchen vergangen haben. Der Vorfall - der sich im vergangenen Oktober ereignet haben soll - flog erst auf, nachdem die Videoüberwachung der Flüchtlingsunterkunft in Oberkärnten aufgezeichnet hatte, wie der tatverdächtige Afghane ein vorerst unbekanntes Mädchen in sein Zimmer mitgenommen hat. Mitarbeiter der Unterkunft erstatteten daraufhin eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Der Bursche behauptet, das Mädchen, das er namentlich nicht kannte und das er zuvor in Villach kennen gelernt hatte, habe beim Sex freiwillig mitgemacht. Das Mädchen schildert eine völlig andere Version. Die 13- jährige Afghanin, die in einer anderen Flüchtlingsunterkunft in Kärnten untergebracht ist, soll vom 16- Jährigen zuerst in seinem Zimmer eingesperrt worden sein.

Danach soll der Bursche, der als Flüchtling allein nach Kärnten gekommen war, dem Mädchen die Kleider vom Körper gerissen haben. Obwohl die 13- Jährige schrie und sich wehrte, soll der Asylwerber sie danach vergewaltigt haben.

Wie sich der Vorfall tatsächlich zugetragen hat, wird derzeit von den zuständigen Behörden geprüft.