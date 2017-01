Jetzt kommt arktische Kälte!

Warm anziehen müssen wir uns am verlängerten Wochenende: Das Sturmtief "Axel" beschert Kärnten arktische Kälte. In den Nächten kann die Temperatur sogar in Tälern auf bis zu minus 20 Grad sinken! Die Gefahr steigt, dass Autobatterien streiken und der Diesel im Tank friert. Die Pannenhelfer sind bereits gewappnet.