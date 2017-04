Imker trotzen "Flugverbot"

Experten gehen davon aus, dass nach der Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes 12.000 Königinnen, die nicht zur Carnica zählen, getauscht werden müssen. Ab März 2018 gilt nach dem Bienenwirtschaftsgesetz ja ein generelles Flugverbot für diese umstrittenen Hybrid- Bienen.

Erwerbsimker denken aber nicht daran, ihre Hybrid- Königinnen gegen Carnica zu ersetzen. Gegen das Erkenntnis wurde bereits Revision angekündigt. "Wir sind nicht bereit, unsere Königinnen zu tauschen. Notfalls gehen wir bis zum Europäischen Gerichtshof", kündigt Franz Ofner vom Berufsimkerverband mit 56 ordentlichen Mitgliedern an. Mehr als 400 Personen haben eine Petition gegen den, wie sie sagen, "Bienenmord" (Tausch von Königinnen) unterzeichnet.

"Der eigentliche Bienenmord geschieht aber, wenn man eine Hybrid- Biene in ein Gebiet einschleppt, in dem noch eine natürliche Rasse - wie in Kärnten die Carnica - heimisch ist", entgegnet Grünen- Landessprecherin Marion Mitsche. Denn durch unkontrollierte Paarung würde die heimische Rasse verdrängt.

Erwerbsimker Ofner fordert hingegen eine Lösung für Kärnten, die die Haltung von Hybriden, wie in der Steiermark, erlaubt.

Thomas Leitner, Kärntner Krone