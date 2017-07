Imker fürchten wegen Bären um Zukunft

"Der Bär ist ein Allesfresser wie wir; daher gibt es seit jeher eine Konkurrenz", so Bernhard Gutleb, der seit 25 Jahren als Bärenanwalt tätig ist: "Damals habe ich fünf Bären in Kärnten nachgewiesen, viel mehr sind es auch heute nicht. Man glaubt das nur, weil ein Bär in einer Nacht bis zu 40 Kilometer zurücklegt."

Dennoch werden immer wieder Schäden gemeldet: Bären plündern Bienenstöcke, reißen Lämmer. Weil der Bär zwar jagbares Wild ist, aber ganzjährig Schonzeit hat, also nie geschossen werden darf, hat die Jägerschaft eine Versicherung, welche offensichtliche Bärenschäden begleicht. "Ich habe für zwei Stöcke 320 Euro bekommen, aber allein eine Königin kostet schon so viel", klagt Hribar, der als Obmann des Bienenzuchtvereines Bad Eisenkappel viele ähnliche Fälle kennt.

Pro Jahr werden für durch Bären zerstörte Stöcke etwa 20.000 Euro ausgezahlt, für gerissene Schafe - nicht offensichtliche Bärenschäden - gibt es aus einem "Kulanztopf" des Landes 30.000 Euro. Im Durchschnitt werden jährlich 20 bis 30 Schafe von Bären gerissen.

von Christina Natascha Kogler, "Kärntner Krone"