Im gestohlenen Auto fuhr Lenker der Polizei davon

Eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle endete in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt mit einer rasanten Verfolgungsjagd. Weil er in einem gestohlenen Auto unterwegs war, trat ein noch unbekannter Lenker aufs Gas, als er die Beamten sah. Der Mann sprang schließlich aus dem Wagen und lief den Beamten davon.