Hubschrauber bei Einsatz am Glockner verunglückt

Flugeinsätze in Höhen über 3000 Meter sind immer heikel; ganz besonders bei unberechenbarem Wind.

"Martin 4", der in Matrei in Osttirol stationierte Rettungshubschrauber der Helikopterfirma Knaus, wurde am Dienstagabend noch zur Adlersruhe auf 3454 Meter Seehöhe gerufen; ein Bergsteiger hatte plötzlich ernste Herzprobleme…



Pilot, Flugretter und Notarzt landeten mit dem Hubschrauber der Type "MD 902 Explorer" und versorgten den Mann.

Beim Start Richtung Krankenhaus passierte es dann gegen 20.15 Uhr: Der Helikopter hob ab, war erst wenige Meter hoch, da erfasste ihn eine starke Windböe.

"Die Startphase ist immer heikel, es kam im ungünstigsten Moment", schilderte Helikopter- Eigner Roy Knaus nach dem Unfall gegenüber der "Krone".

Die Maschine kippte zur Seite und schlug hart auf dem Boden auf. Die Insassen hatten aber wohl mehrere Schutzengel bei sich: Sie wurden offenbar nur leicht verletzt, der Patient erlitt keine weiteren Blessuren.

Er wurde mit ÖAMTC- Helikopter "Christophorus 7" geholt, die Crew fuhr mit der Seilbahn ins Tal.

"In erster Linie sind wir einfach froh, dass nicht mehr passiert ist. Die näheren Unfallursachen und der Schaden müssen jetzt ermittelt werden. Laut den ersten Fotos, die uns intern vorliegen, dürfte eine Kufe gebrochen sein", so Knaus.



Am Mittwochmorgen soll die Unfallkommission mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" zum Unglücksort fliegen und ihre Arbeit aufnehmen.

von Hannes Mößlacher und Christian Rosenzopf, "Kärntner Krone"





