Hoffen auf das Eislaufvergnügen

Der Platz beim "Radlerstop" feiert heuer das 25- Jahr- Jubiläum. Betreiber Hannes Weiss: "Wir haben, abhängig vom Wetter, wochentags von 9 bis 18, an Wochenenden bis 20 Uhr geöffnet." Der Platz verfügt über Flutlicht, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Auf kühle Temperaturen hofft René Riepan, Obmann des Eislaufvereins Wörthersee (EVS), der den Aichwaldsee, Hörzendorfer See, Längsee, Rauschelesee, Silbersee, Wörthersee und den Lendkanal betreut. Riepan: "Das Eis wächst relativ langsam, am Hörzendorfer See fehlen noch drei Zentimeter, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten." Steigen die Temperaturen jetzt tagsüber nicht über drei Grad, könnte dieser See aber schon bald freigegeben werden.

Laut Manfred Spatzierer vom Wetterdienst UBIMET könnte es in den Niederungen kühl bleiben: "Da hält sich wieder oft beständiger Nebel und Hochnebel, die Temperaturen kommen kaum über minus 3 bis plus 3 Grad hinaus." Zeigt sich jedoch die Sonne, wird es milder, und die Temperaturen könnten sogar bis 12 Grad steigen. Schnee ist weiterhin keiner in Sicht