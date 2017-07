Hecht- Angriff verblüfft Fischer

Der Raubfisch, der am Keutschacher See zugeschnappt hatte, war um die 70 Zentimeter lang. Er hat Alexander aus Tirol, der mit Familie Urlaub am See machte, eine zehn Zentimeter lange Wunde zugefügt.

"Dass ein Hecht einem Schwimmer in den Hintern beißt, hat es bei uns noch nie gegeben - ein absoluter Einzelfall", zeigt sich Fischereiobmann Eduard Blatnik verwundert über den bestätigten Vorfall. Sorge vor angriffslustigen Raubfischen brauche sich also niemand zu machen, so der Fischer.

Dennoch kommt es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Fische zubeißen. Eine der Arten, die immer wieder für Angriffe auf Badegäste verantwortlich gemacht werden, ist der heimische Waller. Einzelne Exemplare in Kärntner Seen werden sogar über zwei Meter lang. "Der Wels hat aber nur Millimeter lange Zähne", gibt Landesfischereiinspektor Wolfgang Honsig- Erlenburg Entwarnung. Da der Waller jedoch sein Revier verteidigt, werden jedes Jahr Attacken auf Schwimmer beziehungsweise Taucher, die sich den Höhlen der Tiere nähern, gemeldet.

In die Kategorie "Zwicken" fallen die Angriffe von Barschen in unseren Seen. Vor allem die eingeschleppten, kleinen Sonnenbarsche sind für ihre tollkühnen Angriffe bekannt. Blatnik: "Sie reagieren auf alles, was sich bewegt. Auch auf die Zehen von Menschen, die ihre Füße im Wasser baumeln lassen."

