Haus mit Beeren beschmiert

Und damit ist nicht der Farbton gemeint, sondern es dürfte sich ziemlich sicher um die Früchte selbst handeln, die auf der Hausfassade kleben. Ein Polizist: "So einen Fall haben wir noch nie gehabt."

Nicht genug, dass eine Wand beschmutzt worden ist; der oder die unbekannten Täter haben sich auch auf der Terrasse verewigt. "Auch dort sind die Früchte verwendet worden." 30 Quadratmeter sind mit Schwarzbeeren beschmiert.

Neben der Frage nach dem Täter stellt sich jetzt jene nach dem Motiv: "Es könnte sich um einen Racheakt handeln; daran haben wir natürlich schon gedacht. Es gibt aber keinerlei Grundlage dafür", meint der erhebende Beamte.

Es könnte auch nur ein dummer Scherz gewesen sein: "Vielleicht stecken Kinder oder Jugendliche hinter diesem Streich." Die Schwarzbeeren, die dafür gebraucht worden sind, wären leicht zu beschaffen gewesen. Der Beamter der Polizei Eberndorf: "Das Haus liegt in der Nähe eines großen Waldstücks, in dem diese Beeren in großen Mengen vorkommen."

Eines ist jedenfalls sicher: Die Entfernung der Fruchtflecken von Terrasse und vor allem der Fassade wird ziemlich teuer kommen

Serina Babka, Kärntner Krone