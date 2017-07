Handball am Beach

Seit Freitag läuft im Strandbad Süd am Klopeiner See das erste Kärntner Beachhandballturnier. Frauen- und Männer- Teams aus ganz Österreich liefern sich dort noch bis heute Abend in der "Sandkiste" spannende Matches. Nach der Siegerehrung um 19.30 Uhr laden die Organisatoren vom Beachhandballverein Kärnten zur großen Beachparty im Strandbad, bevor es ab 24 Uhr zur After Show Party in die Burg am Klopeiner See geht.