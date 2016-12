Guter Schlaf trotz Brandes

Am Stefanitag schlug in einer Spittaler Wohnung ein Brandmelder Alarm, die Nachbarn riefen die Feuerwehr, doch die Tür im 2. Stock war verschlossen. Gewaltsam mussten die Helfer eindringen - dann erwachte der Mieter. Ein Atemschutztrupp brachte den Mann in Sicherheit. Der Rauch kam aus dem Backrohr: Das Essen war angebrannt.

Ebenfalls beim Kochen entstand in Lendorf erheblicher Schaden: Eine Pensionistin (65) hatte eine Pfanne am Herd vergessen, das Öl geriet in Brand. Ein 37- Jähriger löschte die Flammen.

Auf dem Holztisch auf ihrer Terrasse ließ eine Klagenfurterin (78) die Adventkerzen brennen und verließ die Wohnung. Anrainer bemerkten den Brand, zwei Wehren standen im Einsatz.

Massiver Rauch stieg in Villach aus einem Keller, 65 Feuerwehrleute mussten den Keller mit Schaum fluten. Der Schaden ist enorm, die Brandursache noch unklar.

Christina N. Kogler, Kärntner Krone