Güterzug entgleist

"Kurz nach Mitternacht sprang der zweite Waggon des Güterzuges, der mir etwa 60 Stundenkilometer unterwegs gewesen ist, im Bereich einer Weichenanlage bei der Bahnunterführung Ortenburger Straße aus der Gleisspur", schildert ein Ermittler. Als Ursache wird ein technischer Defekt im zweiten Waggon vermutet.

ÖBB- Sprecher Christoph Posch: "Dabei handelt es sich um einen Waggon aus Kroatien, der im Bereich der Rad- Schienenverbindung eine Überlastung aufwies."

Video: Evelyn Hronek

Der 80 Tonnen schwere Waggon fuhr daraufhin rund 150 Meter neben den Gleisen her, kippte jedoch nicht um. "Sechs weitere Wagen des Güterzuges, der Erz geladen hatte, das von Rijeka nach Linz geliefert werden sollte, sprangen ebenfalls von den Schienen. Wie durch ein Wunder kippte keiner um, die beiden Loks blieben in der Spur und es wurde niemand verletzt", so der Ermittler weiter.

Der verursachte Gesamtschaden an den Weichen, Gleisen und Waggons soll in die Millionenhöhe gehen.

Bereits am Dienstagvormittag rückten zwei Kräne an, um die tonnenschweren Ungetüme wieder auf die Gleise zu heben. Die Tauernstrecke zwischen Spittal und Rothenthurn soll bis Donnerstag wieder freigegeben werden - Verzögerungen nicht ausgeschlossen.