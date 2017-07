Großraubwild: Bauern fordern Monitoring!

Bär, Luchs & Co.: Das Großraubwild macht sich in Kärnten breit! Was die einen freut, bereitet anderen Sorgen. Vor allem Bauern sind verunsichert. Auf Gailtaler Almen werden keine Schafe mehr aufgetrieben, weil zu viele Tiere getötet wurden. Deshalb wird ein Monitoring gefordert, um endlich Klarheit zu erhalten.