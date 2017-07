Großputz am Hof für gerettete Tiere

Drei Frauen schuften tagtäglich am Melcherhof, damit es den Tieren gut geht.

Damit es dem Hof noch besser geht, dafür haben kürzlich Michaela und Michael Gussnig vom Fitness- Center "Atlantis" in Klagenfurt gesorgt. Das Ehepaar lebt nicht nur den Fitness- , sondern auch den Tierschutzgedanken.

"Willemijn Van Ee hat uns um Hilfe gebeten. Am Melcherhof war einfach zu viel Arbeit liegen geblieben. Also haben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern und jungen Flüchtlingen aus Görtschach an den Wochenenden gewerkelt und den Melcherhof wieder auf Vordermann gebracht", so Michi Gussnig.

Das Ehepaar hat schon etliche Tierschutzprojekte unterstützt und beherbergt selbst zahlreiche gerettete Hunde und Katzen.

Vizebürgermeister Christian Scheider hat Gutscheine überbracht, Gemeinderat Ferdinand Sucher hat frisches Heu gespendet. "Stroh wird auch noch nachgeliefert", so Sucher.

Die "Atlantis"- Mitglieder werden weiterhin den Melcherhof mit ihrer Muskelkraft unterstützen und laden an manchen Samstagen am Hof zur Yogarunde für den guten Zweck.

von Claudia Fischer, "Kärntner Krone"