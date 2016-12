Großer Andrang zum Silvesterlauf

Binnen zwei Jahren hat sich der Silvesterlauf in der Klagenfurter Ostbucht zu einer fixen Größe gemausert.



"Mit diesem großen Andrang hätten wir gar nicht gerechnet", erklärt Ideengeber Mario Kapler.



Direkt vor den Toren des Schloss Maria Loretto starten die Teilnehmer am Samstagvormittag in das letzte sportliche Großereignis des Jahres. Danach verläuft die Strecke 2,5 Kilometer entlang des Lendkanals bis zur Steinernen Brücke und wieder zurück.



Dabei kann man fünf Kilometer oder zehn Kilometer laufen. Freilich steht nicht die Zeit, sondern das Erlebnis im Vordergrund.



Auch die Kleinen dürfen sich freuen: Sie können kostenlos beim Kidsrun ihr Talent unter Beweis stellen.



Der Kidsrun startet am Samstag um 9 Uhr, danach folgt um 10 Uhr der Silvesterlauf über fünf Kilometer, und um 11 Uhr über zehn Kilometer.



Premiere im Schloss Loretto

Was heuer neu ist: Die Teilnehmer können sich direkt im Schloss Loretto vor und nach den Bewerben umziehen.



Organisator Mario Kapler: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Schloss die Qualität der Veranstaltung weiter heben können."



Dazu gibt es für jeden Teilnehmer im Anschluss eine leckere Pasta aus der Kulterer- Küche.



Letzte Startplätze sichern!

Wer das Ereignis nicht verpassen will, kann sich noch einen Startplatz sichern: Nachnennungen sind am Samstag vor Ort bis jeweils eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Bewerbes möglich!



Wer holt sich den Gesamtsieg?

Für Spannung ist am Samstag in mehrfacher Hinsicht gesorgt. Denn für einige Teilnehmer geht es auch um den Gesamtsieg bei der diesjährigen Trispoat Challenge.



Sie setzt sich aus dem Lendkanal Crossing (Schwimmen) im Juni, der Zollfeld Challenge (Radfahren) im Oktober und dem Silvesterlauf im Dezember zusammen.

Redakteur Christian Rosenzopf