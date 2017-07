Gleiche Arbeit, doch bis zu 4000 Euro Differenz

Sie werben auf Flugblättern mit Wasch- und Umtauschaktionen, jahrelanger Erfahrung, kostenlosem Abholservice; als Kontakt gibt es nur eine Handynummer, jedoch keine Firmendaten. Dieser Tage hat so ein Anbieter von einem Kärntner für die Reinigung eines Teppichs 4200 Euro verlangt. "Ansässige Fachhändler berechnen 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter", so Erwin Taurer, Berufsgruppenobmann des Einrichtungsfachhandels. Im gegenständlichen Fall also 203 Euro - 4000 Euro weniger!

Bei Reparaturen ist im Fachhandel mit 50 bis 60 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. Hilfreiche Infos auf: www.teppichfibel.at