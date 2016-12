Germ will FP- Spitzenkandidat werden

D

Redakteur Christian Rosenzopf

Ich begrüße das. Heute gewinnt man mit Geschenken und Ankündigungen eh keine Wahlen mehr. Die Leute wollen lieber Ergebnisse sehen.Das will ich nicht sagen, aber die Politik ist heute eben anders als vor zehn Jahren.Gar nichts, aber wir sind doch gewählt, um das Beste für die Stadt herauszuholen. Wenn es keine Mehrheit innerhalb der Koalition gibt, sollte die Bürgermeisterin auch den Mut haben, mit der FPÖ zu kooperieren. Mit Kastner & Öhler in der Waaggasse hätten wir etwas Tolles geschaffen. Für Wahlkampf ist doch später Zeit.(nickt) Es ist nicht alles schlecht, allerdings haben wir ebenfalls viele Maßnahmen durchführen wollen, die von den Parteien damals blockiert wurden. Außerdem sieht auch die neue Regierung, dass man nicht alles einsparen kann, wie beim Kindergarten Rauscherpark oder bei derLinie 31. Dann muss die Regierung erst wieder zurückrudern. Auch dieBegegnungszone am Neuen Platz ist ein Beispiel für das Hickhack der Koalition. Da kennt sich jetzt keiner aus.Ja, vor allem geht es mir darum, dass wir unsere Parteibasis wieder viel mehr in die Entscheidungen einbinden. Mit dieser Geschlossenheit wollen wir dann den Bürgermeister stellen.Das werden wir der Öffentlichkeit im Jahr 2019 sagen, zwei Jahre vor der nächsten Wahl. Da wird unsere Parteibasis entscheiden, wer Spitzenkandidat werden wird. Ich werde mich jedenfalls bewerben.(lacht) Ich wusste, dass das Thema jetzt kommt.Das Ergebnis war damals natürlich nicht positiv, aber es gab damals einund Landgefälle innerhalb der Partei. Als Stadtpolitiker war ich weniger bei den Parteisitzungen in den Gemeinden präsent. Mit dem neuen Landesobmann Gernot Darmann treten wir ganz anders auf. Wir tauschen uns untereinander besser aus.Nein, ich beziehe es nicht auf meine Person, das zeigt sich auch an den Wahlgängen, wo ich von den Bürgern immer die meisten Vorzugsstimmen in meiner Partei bekommen habe, was ich sehr schätze.