Generalprobe für "Olympia"

Heiß her ging es Samstag im Stadion Lind: Dort nutzten 14 Gruppen die Chance, um für die Feuerwehr- Wettkämpfe im Juli in Villach zu üben. Am Start standen auch die Wehren Puch und Töplitsch. Die Bewerbsgruppen von 14 österreichischen Feuerwehren haben sich für die internationalen Wettbewerbe von 9. bis 16. Juli in Villach qualifiziert.