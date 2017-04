Frauenmörder im Zug gefasst

Einen mutmaßlichen Mörder haben Polizisten in der Nacht auf Montag in Villach aus einem Reisezug gefischt. Der Pakistaner (29) hatte sich unter einer Sitzbank verkrochen. Der Asylwerber wollte sich nach Italien absetzen, nachdem er am Freitag in Deutschland seine Lebensgefährtin (41) erstochen haben soll.