"Floriani"- Clip überzeugte Jury

Die Mannequin Challenge ist ein Internet- Videotrend, bei dem die Akteure wie Schaufensterpuppen eingefroren bleiben, während ein Kameramann sie dabei filmt. Und der dreiminütige Film der Feuerwehr Völkermarkt überzeugte sogar eine Fachjury der Firma Magirus in Ulm, die jedes Jahr die "Conrad Dietrich Magirus Awards" - die Feuerwehr- Oscars - verleiht. Als Sieger der international ausgeschriebenen "#Challenge Magirus" dürfen einige Kameraden am 27. Jänner nach Ulm reisen und dort bei der Preisverleihung mit Feuerwehrmännern aus aller Welt mit dabei sein, bevor es am nächsten Tag zu einer exklusiven Werksbesichtigung in die heiligen "Schrauberhallen" des bekannten Fahrzeugherstellers geht.

Redaktion krone.at