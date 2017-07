Finale Show für Militärmusiker in Hüttenberg

"Ich gelobe" hallte es am Freitag über den Röstplatz in Hüttenberg, als rund 200 Rekruten aus ganz Kärnten ihr Treuegelöbnis ablegten. Während diese jungen Soldaten nach der Angelobung ihren Dienst bei den Kärntner Militärverbänden antreten und damit noch am Anfang ihrer "Bundesheer- Zeit" stehen, sagen 25 Militärmusiker "Adieu".