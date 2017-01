Feuerwehren rückten zu fünf Kaminbränden aus

Insgesamt fünf Mal heulten die Sirenen binnen zwei Tagen wegen Kaminbränden. In Feistritz ob Bleiburg heulten wegen eines verstopften Ofenrohres die Sirenen. Und das während der Jahreshauptversammlung.

Auch in Villach, St. Veit im Jauntal, in Rennweg und in St. Jakob im Rosental mussten die Feuerwehrmänner zu Kaminbränden ausrücken. "Es gab eine Verpuffung in einem Ofen, die einen Riss im Abzugsrohr verursachte. Dabei kam es dann im Haus zu einer starken Rauchentwicklung", erklärt Wolfgang Gabrutsch, Kommandant der Feuerwehr St. Jakob im Rosental.

Jeder einzelne Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde dabei niemand.