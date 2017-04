Fast keiner hielt sich an Osterfeuer- Verbot

Das Osterwochenende ist vorbei - doch in einigen Gemeinden ist der Ärger geblieben: Während sie wegen des Verbotes auf ein Osterfeuer verzichten mussten, haben andere sehr wohl ihre Haufen angezündet. Und sie kommen offenbar ohne Konsequenzen davon. In Klagenfurt wird am Samstag die Feuer- Party nachgeholt.