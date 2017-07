Fahndung nach Einbrechern

Alles, was an Streifen verfügbar war, wurde ins Liesertal geschickt, um sich an der Suche nach den geflüchteten Einbrechern zu beteiligen. Der Mann, der geschnappt werden konnte, ist wenig kooperativ. Obwohl man bei dem Festgenommenen kein Einbruchswerkzeug finden konnte - es musste nämlich am Tatort zurückgelassen werden -, ist der Rumäne dringend tatverdächtig.

Fahndungsleiter Werner Hoffmann: "Wir hatten insgesamt noch sieben Diensthunde im Einsatz; außerdem ist der Polizeihubschrauber aufgestiegen, um nach weiteren Flüchtigen zu suchen. Dass es einen dritten Mann gab, bezweifeln wir; es gibt keinen Anhaltspunkt."

Vergeblich gesucht wurde auch nach einem Fluchtfahrzeug; bisher wurde keines entdeckt. Und der Gefasste schweigt oder erzählt Märchen: Er hätte mit der Sache nichts zu tun. Man hätte ihm nur gesagt, dass er sich dort vor die Tür stellen solle, und so weiter. Aber er gab zu, mit Komplizen in Telefonkontakt zu stehen.

Von Serina Babka