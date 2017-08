Explosionsgefahr bei Wohnmobil- Brand

"Als wir um kurz nach vier Uhr in der Früh am Einsatzort eintrafen, stand der gesamte Gebäudeteil samt dem Wohnmobil bereits in Vollbrand", schildert Brandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach: "Sofort wurden wir vom Besitzer darüber informiert, dass sich zwei Gasflaschen im Fahrzeug befanden."

Foto: HFW Villach

Die Feuerwehren starteten sofort einen gezielten Löschangriff auf den Bereich, wo die beiden Propangasflaschen angebracht waren. Scharf weiter: "Wir konnten die Flaschen gerade noch rechtzeitig aus den Flammen bergen, kühlen und somit eine Explosion verhindern."

Insgesamt standen die HFW Villach sowie die Feuerwehren Fellach und Pogöriach mehr als zwei Stunden im Einsatz, um das Wohnmobil und das Carport zu löschen. Den Blauröcken gelang es außerdem, ein Übergreifen der Flammen auf nahe liegende Wohngebäude zu verhindern.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt...

Alexander Schwab, Kärntner Krone