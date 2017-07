Erste Reisewelle rollt an

Für die Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und Burgenland geht’s heute, Freitag, in die langersehnten und wohlverdienten Sommerferien. Für zahlreiche Familien bedeutet das: Ab in den Süden. Und damit rollt dieses Wochenende auch die erste große Reisewelle des Sommers auf Kärnten zu. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen dürfte sich allerdings in Grenzen halten. "Wir erwarten auf der Südautobahn keine Probleme. Größere Staus könnte es allerdings vor dem Karawankentunnel geben", so Christoph Pollinger von der ASFINAG.

Im Urlaubsland ist aber größte Vorsicht geboten, Verkehrssünder werden drastisch abgestraft. "So kostet auf Italiens Autobahnen tagsüber das Überschreiten des Tempolimits um 20 km/h mindestens 170 Euro, in der Nacht sogar 220 Euro", so Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Fürs Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung legen Autofahrer beim südlichen Nachbarn gleich dreimal soviel hin wie in Österreich. Und wer in Italien mehr als 0,5 "intus" hat, erleichtert sein Urlaubsbudget sofort um 530 Euro - mindestens!

Wilfried Krierer.Kärntner Krone