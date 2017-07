Erneut Bankomat geknackt

Ob es einen Zusammenhang mit anderen Bankomatdiebstählen in den vergangenen Wochen gibt, sei laut Polizei noch offen: "Wir prüfen derzeit sämtliche Hinweise. Der Verdacht liegt jedoch sehr nahe, dass mehrere Tätergruppierungen hinter den Bankomat- Diebstählen und Plünderungen der vergangenen Wochen stehen", sagt Oberst Gottlieb Türk, Leiter des Kärntner Landeskriminalamtes: "Jede Gruppe hat ihre eigene Vorgehensweise."

In St. Stefan im Gailtal wurde der Bankomat- Einbruch erst am frühen Freitagvormittag entdeckt, da die Bankfiliale erst am Nachmittag öffnet. Wie die Auswertung der Videoüberwachung zeigt, schlugen sie gegen 00.30 Uhr in der Raiffeisen- Filiale zu und entnahmen sämtliche Geldkassetten, und das obwohl ein Polizeiposten nur wenige Meter entfernt ist.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise; sollte jemand ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen in der Nähe der Bank gesehen haben, wird er gebeten sich umgehend zu melden.