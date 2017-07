Elton John begeisterte 16.000 Fans

Mit "Sorry Seems to Be the Hardest Word" über "Rocket Man" bis hin zu "I'm Still Standing" sang sich die lebende Legende in die Herzen seiner Kärntner Fans. Einen Song widmete der 70- Jährige allen Terroropfern und Hinterbliebenen der vergangenen Zeit und sprach ihnen mit den Worten "love is stronger" Mut zu.

Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Lange hielt sich der Brite jedoch nicht in Klagenfurt auf; bereits kurz nach dem Konzert hob er wieder in Richtung London ab, um so rasch wie möglich wieder bei seiner Familie sein zu können. Wie heißt es so schön: Das Angebot richtet sich nach der Nachfrage - daher muss man davon ausgehen, dass sich die Jugend in Klagenfurt sehr wohl für Kultur interessiert.