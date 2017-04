Ein Hollywood- Stern für Star- Koch Wolfgang Puck

Für den Kärntner Wolfgang Puck ist es der erste Stern - und in der Geschichte des Walk of Fame erst der zweite überhaupt für einen Koch. Laut dem Veranstalter, der Hollywood Chamber of Commerce, werden zu Ehren Pucks US- Regisseur Brett Ratner und TV- Moderator Larry King als Gastredner auftreten.

Foto: APA/EPA/MICHAEL NELSON

Wolfgang Puck, Koch und Fernseh- Star

Puck, der im Anschluss an die Oscar- Verleihung seit mehr als 20 Jahren die Hollywood- Promionenz verköstigt, erhält die Plakette in der Kategorie Fernsehen. Der Koch, Multi- Gastronom, Autor von sieben Kochbüchern und langjährige Wahl- Amerikaner ist mit Kochshows und Auftitten in anderen TV- Sendungen nämlich zum Fernseh- Star avanciert. In den USA kennt man ihn gut.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Schon Tage bevor die feierliche Zeremonie stattfindet, wird alles genau vorbereitet: Der Bereich rund um den neuen Stern auf dem Walk of Fame wird abgesperrt; die Fliese, in der die Sternplakette eingelassen wird, wird bearbeitet; der Stern, das Kategorie- Symbol und der Name werden vorbereitet.

Der Bereich rund um den neuen Stern wurde abgesperrt. Foto: Clara Milena Steiner

In die rosarote Masse wird der Name des Star-Koches eingelassen. Foto: Clara Milena Steiner

Begehrter Platz auf dem Walk of Fame

Neben vielen Gästen, Fans und Vertretern der Presse werden auch zahlreiche Touristen erwartet, bekommt Puck doch einen Stern vor dem Hollywood & Highland Center verliehen. Das ist ein beliebtes Einkaufscenter, von dem sich ein herrlicher Blick auf das Hollywood- Sign bietet. Das Gebäude befindet sich neben anderen Toursiten- Magneten wie etwa dem Dolby Theatre, wo jährlich die Oscars vergeben werden, und dem Chinese Theatre, vor dem Hand- und Fußabdrücke vieler großer Stars im Boden eingelassen sind.

Arnold Schwarzenegger hat seinen Hollywood-Stern in der Kategorie Film erhalten. Foto: Clara Milena Steiner

Nicht nur "Arnie" hat einen Stern

Wer denkt, dass Arnold Schwarzenegger nun nicht mehr der einzige Österreicher mit einem Hollywood- Stern ist, täuscht sich aber: Insgesamt gibt es 14 - bald 15 - Sterne für heimische "Sternchen":

Theodore Bikel, Schauspieler und Sänger

Vanessa Brown, Schauspielerin

Ernest Gold, Komponist

Foto: Clara Milena Steiner

Fritz Kreisler, Komponist

Hedy Lamarr, Schauspielerin

Fritz Lang, Filmemacher und Drehbuchautor

Peter Lorre, Schauspieler

Otto Preminger, Filmregisseur

Joseph Schildkraut, Schauspieler

Foto: Clara Milena Steiner

Josef Von Sternberg, Filmregisseur

Erich Von Stroheim, Stummfilm- Star

Star Billy Wilder, Filmemacher und Drehbuchautor

Fred Zinnemann, Filmregisseur

Übrigens: Die Enthüllung von Wolfgang Pucks Stern auf dem Walk of Fame wird live im Internet Übertragen - am Mittwoch, 11.30 Uhr Ortszeit (20.30 Uhr in Österreich). Zum Stream geht es hier.