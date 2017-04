Ein Freizeitspaß ohne Autos

Nach den regnerischen Tagen können alle Freizeitsportler wieder aufatmen: Denn für den 21. UPC Radler- und Skater Erlebnistag kündigt sich viel Sonne an - auch das Quecksilber wird wieder über die 16 Grad- Marke steigen. Ideale Verhältnisse also, für einen abwechslungsreichen Freizeitspaß mit der gesamten Familie am Wörthersee.

Foto: Kronenzeitung

Wie bereits in den vergangenen Jahren sorgt "Kärnten aktiv" auch heuer mit vielen Partnern und Sponsoren entlang der rund 42 Kilometer langen Strecke für ein buntes Programm. Beim Klimabündnis Kärnten mit seinem Stand am Seecorso in Velden dreht sich beispielsweise alles um das 200- Jahr- Jubiläum des Fahrrades.

Die Kelag versorgt alle Biker und Skater entlang der "PlusClub- Meile" beim Schaukraftwerk Forstsee in Techelsberg mit Wasser, Obst, Musik und vielen Goodies.

Die Sportunion Kärnten und ihre Mitgliedvereine präsentieren sich beim "My Sport is Franja"- Zelt im Biker Village bei der Villa Lido mit einem Parcours und Freerunning, interaktivem Radsimulator, Slackline, Mini- Pumtrack und einem zehn Meter langen "Airtrack"- Hüpfkissen.

Damit auch alle pünktlich am autofreien See an- beziehungsweise auch wieder nach Hause kommen, organisiert das Reisebüro Stefaner sogar gratis Bus- Shuttles aus den Bezirksstädten. Alle Informationen zur Anmeldung und die genauen Abfahrtszeiten gibt es unter:  04228/ 2200. Auch die Wörthersee Schifffahrt befördert an diesem Tag pro Fahrgast ein Fahrrad kostenlos. Es gilt der Linienfahrplan.

Alexander Schwab, Kärntner Krone