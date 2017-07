Ein Flo mit sehr vielen Vorzügen

Privat ist Austria Klagenfurts Toptalent Florian Jaritz - der im Cup St. Pölten mit zwei Toren eliminiert hat - total ruhig. Am Platz gibt er dafür so richtig Gas! Der neue Verteidiger Filip Petanjek zog sich eine Muskelverletzung zu, fehlt am Freitag beim Regionalliga- Auftakt in Vöcklamarkt.