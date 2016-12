Ein Drittel wird "in letzter Minute" besorgt

Vollgestopfte Parkplätze wohin man sieht. Klarer Fall: Das Weihnachtsgeschäft biegt in die Zielgerade. "Offenbar haben sich viele den Einkauf bis zum Schluss aufgespart, da der 24. Dezember erst am Samstag ist", so Kärntens Spartensprecher Raimund Haberl. Laut einer Studie der Wirtschaftskammer wird heuer sogar mehr als ein Drittel des Weihnachtsumsatzes allein in der letzten Woche erzielt werden.

Für einige Kunden dürfte sich diese Taktik gelohnt haben: Denn viele Geschäfte locken in den letzten Tagen vor Weihnachten bereits mit "süßen" Preisnachlässen.

Ein echtes Zuckerl oder nur ein Marketinggag?

"Nein, keineswegs", entgegnet Haberl. "Die Textilhändler haben aufgrund des milden Winters keine andere Wahl, als den Schlussverkauf zu starten. Sobald einer die Prozente anbietet, ziehen die anderen nach."

Besonders groß fallen die Rabatte im Sportartikelhandel aus. Fallweise werden bereits bis zu minus 65 Prozent auf Sportwaren geboten.

"Sicher fehlt die Weihnachtsstimmung, wenn kein Schnee liegt", sagt Manuel Pongratz vom Intersport im "Südpark" Klagenfurt. "Dafür sind heuer Eisschuhe und Ski- Unterwäsche extrem gefragt. Auch die Gutscheine gehen sehr gut."

Irgendwann in diesem Winter werden ja wohl doch auch noch Skier gekauft...

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone