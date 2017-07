Ehepaar lag tagelang tot im Haus

Eine schaurige Entdeckung haben Polizeibeamte am Dienstag in einer Wohnung in Klagenfurt gemacht. Sie fanden die Leichen eines älteren Ehepaares, die tagelang unbemerkt geblieben waren. Da die Umstände völlig unklar waren, wurden die Leichen obduziert. Das Ehepaar dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein.