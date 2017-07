Ehepaar blieb zwei Mal im selben Lift stecken

Sie waren schon auf der ganzen Welt unterwegs und haben dabei einiges erlebt. Was Renate und Jürgen Müller aber in ihrem neuen Zuhause in Krumpendorf mitgemacht haben, das kommt wohl nicht oft vor: Die beiden sind binnen weniger Monate gleich zwei Mal im selben Lift steckengeblieben und mussten dann von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden.