Dieb wollte in Trafik einsteigen: Verhaftet!

Einen "Möchtegern- Einbrecher" hat die Polizei in Klagenfurt gefasst! Der 25- Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag versucht, in eine Trafik in der Pischeldorfer Straße einzusteigen. Dabei scheiterte er nicht nur an der Eingangstür, sondern wurde auch noch von einem benachbarten Lokalbesitzer beobachtet.