Die Stadtrichter bei der OP am Patienten Kärnten

46 Jahre hat es gedauert, ehe mit Günther Albel ein Villacher Oberhaupt das Stadtgerücht besuchte. Oder wie es Burggraf Willi Noll formulierte: "Wir begrüßen den Bürgermeister einer mittelprominenten Satellitenstadt." Schon zum zweiten Mal kam Armin Assinger - und er bewunderte die Darsteller: "Ich könnte das nit. I bin beim Merken von Texten so schlecht."

Foto: Kronenzeitung

Aber auch die Stadtrichter hatten bei der "echten" Premiere (ohne Vorpremiere) fallweise mit dem Text zu kämpfen - konnten es aber überbrücken. "I brauch Viagra - i hab’ an Hänger", sagte Helge Harmina bei der äußerst gelungenen Not- OP am "Patienten" Kärnten.

Ohne blaue Pille kam Multitalent Wolfgang Winkelbauer aus, der als Bürgermeisterin auf dem hohen Thron den Senat aufmischte, während "Stadtvize" Stefan Lindner verriet, wie man Geschäfte füllen kann: "Wir machen eine Urnenflaniermeile, ein Public Urning!"

Foto: Kronenzeitung

Die Paradeläufer Sigi Torta und Hans Repnig besuchten wiederum den ruhigsten Ort Mittelkärntens. Krumpendorf? Nein. "Den Flughafen in Klagenfurt!"

Keinen leichten Job hatten die Suetschach Harmonists, die sogar mit E- Gitarren einheizten - als das Publikum die Zugabe forderte. "Heat’s auf, wir können ja nicht so viele Lieder"

Foto: Kronenzeitung

Auch Villachs Stadtchef gefiel es: "Gratulation dem Team! Klagenfurt bleibt die liebste Vorstadt."