Ein Mallnitzer oder Flattnitzer müsste man in diesen Tagen sein: Das sind die kühlsten Orte Kärntens, die auch in der Sommerzeit - meist - verträgliche Temperaturen bieten. In den meisten anderen Regionen Kärnten geht es heiß her - am Freitag gab es den 24. Hitzetag! Der Höhepunkt der Hitzewelle scheint nun aber vorbei.