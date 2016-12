"Den Guten helfen und die Schlechten eines Besseren belehren!" Das ist das Motto der kleinen Hexe und ihres Freundes "Abraxas" - ein sprechender Rabe!

Aber nicht alle Hexen sind so nett: Sie verstoßen die kleine Hexe! Mit ihren 127 Jahren ist sie nämlich immer noch zu jung, um in der Walpurgisnacht mit ihnen gemeinsam auf dem Blocksberg zu tanzen.

Foto: Theater Rakete

Doch das lässt sie nicht aufgeben: Mit Abraxas erlebt die sympathische Zauberin, was wahre Freundschaft bedeutet. Der schwarze Rabe steht ihr immer mit guten Ratschlägen zur Seite, lobt und kritisiert sie.

Zu sehen sind die beiden Freunde - gespielt vom "Theater Rakete" am Freitag (Premiere), sowie am 4., 5., 6., 7., 14., 15., 21., 22. Jänner 2017 - jeweils um 16 Uhr in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt (Adlergasse 1).

Von Clara Milena Steiner