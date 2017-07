Deutscher Schauspieler auf Sommerurlaub in Kärnten

Für drei Wochen erholte sich der Berliner Schauspieler Frederick Lau (26), bekannt aus Filmen wie "Die Welle", "Victoria" oder "4 Blocks" am Klopeiner See. Am Tag vor seiner Abreise gab der zweifache Deutsche Filmpreis- Gewinner der "Krone" ein Interview, sprach über die Kärntner Gastfreundschaft und neue Projekte.