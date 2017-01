Debatte um den Heiligengeistplatz

Ein erster Kompromiss zur Neugestaltung des Platzes liegt am Tisch: Der Turm bei der Einfahrt wird abgebaut und die Haltestellen nach hinten verlegt (die "Krone" berichtete).



Dabei soll es aber nicht bleiben. "Dieser wunderbare Platz darf gar nicht mehr als Busparkplatz dienen", erklärt FP- Klubchef Andreas Skorianz. "Die Busfahrer müssen ihre Pausen einfach an den Endpunkten in der Peripherie abhalten. Das ist in allen vergleichbaren Städten so gebräuchlich."



Damit ist er - ausnahmsweise - auf einer Linie mit den Grünen. "Es ist wirklich schade, dass einer der kostbarsten Plätze fürs Abstellen von Bussen hergenommen wird", sagt Stadtrat Frank Frey.



Es werde im heurigen Jahr eine umfassende Diskussion und auch eine Lösung geben, kündigt Frey an.

"Dabei hilft uns auch die gute Gesprächsbasis zur neuen Stadtwerke- Führung."



