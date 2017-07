Das Phänomen "Acoustic Lakeside"

Was als kleine Veranstaltung mit drei Bands im Jahr 2006 begann, entwickelte sich in zwölf Jahren zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der österreichischen Festival- Szene: Mit seinen 3500 Besuchern bietet das Acoustic Lakeside Festvial eine familiäre Wohlfühl- Atmosphäre auf höchstem Niveau und grenzt sich dadurch klar von Massenevents wie dem "Frequency" oder dem "Nova Rock" mit mehr als 150.000 Besuchern ab.

Foto: Annkatrin Regenfelder

"Genau das ist auch unsere Intention und unser Geheimnis", verrät Organisator Raphael Pleschounig: "Ein Festival sollte sich nicht ausschließlich über das Line- Up verkaufen. Man muss eigenständig bestehen können sowie Flair und Idylle rund um die Veranstaltung wahren."

Um diesen sympathischen Charakter nicht zu verlieren, wird das kleine, aber feine Festival am Sonnegger See auch in Zukunft sein Ticketkontingent nicht vergrößern. Mit maximal 3500 Besuchern ist es optimal ausgelastet: Ob bei Getränke- und Essensständen oder bei den Toilettenanlagen - nirgends gibt es übertrieben lange Warteschlangen. Und selbst vor den Bühnen herrscht Harmonie unter den Fans.

Foto: Annkatrin Regenfelder

"Hier hilft jeder jedem, als ob man sich ewig kennen würde. Ich hab noch nie erlebt, dass um Plätze gestritten wurde", sagt Peter Hauser aus Griffen, ein langjähriger Festivalbesucher. Genauso macht es auch der Verein hinter dem Festival: Die Acoustic- Lakeside Familie zählt mittlerweile mehr als 300 Mitglieder, die vor, während und nach dem Festival dafür sorgen, dass alles rund läuft.

Jeden Morgen wurde für die Besucher Yoga angeboten. Foto: L. Jeschofnik

Nach drei unvergesslichen Tagen nahm auch die 12. Auflage des Acoustic Lakeside Festvials gestern, Sonntag, ein erfolgreiches Ende. Neben José Gonzáles, Mighty Oaks und DAWA begeisterte heuer vor allem die heimische Band Naked Lunch das Publikum. Die Musiker traten nämlich erstmals in der kompletten Besetzung am Sonnegger See auf und sorgten dabei für eine ausgelassene Stimmung.

Alexander Schwab, Kärntner Krone