Das Paradies für Eiserne

In der Ironman- City am Wörthersee kann man in diesen Tagen viele strahlende Gesichter beobachten! Für die Teilnehmer (aus über 60 Nationen) und ihre Begleiter ist es wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, wenn man in den heiß begehrten Souvenirs gustieren darf. Das Angebot reicht vom Teddy bis zum Trinkglas - alles mit dem orangen Ironman- Logo versehen. Da wird auch das Herz der härtesten Männer richtig weich und die Geldtasche sitzt lockerer...

Foto: Christian Rosenzopf

Auch ich habe mir ein paar Iron- Shirts gesichert - tragen "darf" ich sie aber erst, wenn das Rennen bestritten ist - so viel Anreiz muss sein.

Und nirgendwo sonst ist man den "Stars" so nahe wie in Klagenfurt. Selbst eine Legende wie Dave Orlowski streift grinsend durch die Menge und steht für Fanfotos bereit. Er ist so etwas wie der Karl Schranz des Triathlonsports. Der Amerikaner war einer von 15 Männern, die 1978 den allerersten Ironman auf der hawaiianischen Insel O’ahu bestritten haben. "Ich hatte erst keine Ahnung, was ein Ironman ist, musste mir extra ein Bike kaufen", erzählt er. Schließlich durfte er sich über Platz drei freuen.

Foto: Christian Rosenzopf

Für mich geht es heuer, 2017, ins erste Ironman- Abenteuer. Im Unterschied zu Dave habe ich wenigstens ein paar Monate am gebrauchten Rennrad verbringen können - aber für den dritten Platz wird’s sicher nicht mehr reichen ;)

Eine "eiserne" Aufgabe wartet schon heute: Die Sachen müssen gepackt und in die Wechselzone gebracht werden. Das geordnete Chaos ist für mich vorprogrammiert.

Und jetzt heißt es nur noch einmal Schlafen - wobei viel Schlaf wird bei der Aufregung nicht drinnen sein …