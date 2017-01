Das Jahr der Musikevents!

Willkommen im Jahr 2017! Ein Jahr, das so viel zu bieten hat, wie selten eines zuvor. Obwohl es mit einer schlechten Nachricht beginnt. Denn: "The Capital of Beach Volleyball is no more!" Das heißeste Event des Sommers zieht weiter – von Klagenfurt auf die Donauinsel in Wien.

Dort findet von 28. Juli bis 6. August die Beach- WM statt. Wer up- to- date bleiben, aber nicht nach Wien fahren will, liket einfach die "Beachkrone" auf Facebook. Da gibt's alle wichtigen Infos in Echtzeit.

Aber Kopf hoch! Auf uns warten viele andere Hits:

Bereits im März steht die Klagenfurter Messe an zwei Tagen Kopf. Die "Vengaboys" lassen am 17. März die Hits der 90er Jahre aufleben. Einen Tag später werden "Russkaja" und "Stahlzeit" bei der "Rammstein Tribute Show" einheizen.

Gänsehautstimmung gibt’s am 2. Juli beim Ironman (Foto unten) mit 3000 "eisernen" Sportlern aus aller Welt.

Am 14. Juli folgt die Fête Blanche, wo Partytiger aus ganz Österreich am Wörthersee abfeiern.

Nur einen Tag später kommt es zum ersten Mega- Act in der Klagenfurter EM- Arena, wenn Sir Elton John (Foto unten) am Piano loslegt.

Vom 30. Juli bis 6. August wird dann beim Villacher Kirchtag aufgetanzt.

Kreischalarm ist am 29. August garantiert: Superstar Robbie Williams (Foto unten) bringt das Wörthersee- Stadion zum Beben (letzte Karten gibt's übrigens hier)

Trachtenfans haben's doppelt gut: Semtainment lädt zur "Lavanttaler Wiesn" nach Wolfsberg (6. bis 8. Oktober) und "Oberkärntner Wiesn" nach Spittal (13. bis 15. Oktober).

Abgetanzt wird am 25. November bei der Premiere von "Electric Dome" auf der Klagenfurter Messe mit elf DJs in elf Stunden.

Zum Finale gibt’s am 2. Dezember die traditionelle Matakustix- Heimatshow (Foto oben).

Von Clara Milena Steiner & Christian Rosenzopf