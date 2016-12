Christkind erfüllte Wunsch von Tobias

S chlepp-

und Sessellifte oder Gondelbahnen: Seit dem Kleinkindalter ist der Steinfelder Tobias Egger ganz versessen auf Bergbahnen. Der Sechsjährige besitzt bereits sämtlich Spielzeuge und Bücher zu dem Thema. Auch ein Computerspiel hat Tobias, in dem er ein Seilbahner sein kann.

Zum heurigen Weihnachtsfest hatte der Sechsjährige einen ganz besonderen Wunsch: Einmal eine wirkliche Seilbahn zu bedienen. Im Rahmen der Servus Wunschbaum Aktion wurde ihm dies nun erfüllt. Kürzlich war Tobias im Skigebiet Obertauern zu Gast.

Dort durfte er mit der Gondel auf den Gletscher fahren, die Gondelgarage besichtigen, in der Steuerungszentrale der Bergstation Knöpfe drücken und sich darum kümmern, dass die Skifahrer sicher auf den Berg kommen. Zum Abschluss seines Arbeitstages wurde er mit einem Snowmobil bergab transportiert. "Das hat das Christkind erfüllt, dass ich mit der Gondel fahren darf", war der kleine Oberkärntner begeistert.

Was Tobias erlebt hat, gibt´s am Freitag in "Heimatleuchten" auf ServusTV ab 20.15 Uhr zu sehen.

