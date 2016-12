Burschen beraubt und mit dem Umbringen bedroht

Es ist erst 16.30 Uhr, als der 18- Jährige aus Völkermarkt mit seiner Sporttasche in der Hand den Schillerpark in der Innenstadt von Klagenfurt durchquert. Da wird er von einem Burschen (16) aufgehalten: Zuerst schlägt ihm dieser mit den Fäusten ins Gesicht, dann droht er ihm noch mit dem Umbringen. Schnell entreißt der Bursche seinem Opfer die Sporttasche - in ihr befinden sich Bekleidung und Zigaretten, aber auch Wertgegenstände wie ein Mobiltelefon, eine Brieftasche und eine Armbanduhr. Der vorerst noch Unbekannte flüchtet dann zu Fuß.

Aufgrund der genauen Personenbeschreibung kann er aber bereits kurze Zeit später von Polizeibeamten angehalten werden - einen Teil der Raubbeute hat er noch bei sich.

Durch die Faustschläge wurde das Völkermarkter Opfer unbestimmten Grades verletzt - der 18- Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Verdächtige, ein arbeitsloser Klagenfurter, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen.

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone