Bursche schoss auf Freundin

Der 15 Jahre alte Bursche stammt eigentlich aus Wien, verbrachte aber den Sonntag mit seiner Freundin in der Wohnung seines Vaters im Stadtteil St. Peter in Klagenfurt. Als die beiden allein zuhause waren, kam es gegen 21.30 Uhr im Zimmer des Burschen zum folgenschweren Vorfall: Durch einen Schuss aus der Pistole wurde das 16 Jahre alte Mädchen im Gesicht getroffen. "Der Schuss dürfte aus nächster Nähe gekommen sein. Die Verletzungen sind erheblich", informiert ein Ermittler aus dem Stadtpolizeikommando, wo man sich über die Hintergründe noch bedeckt halten will. Man gehe aber von einem "vorsätzlichen Geschehen" - also einer bewusst herbeigeführten Tat - und nicht von einem Unfall aus.

Was genau dazu geführt haben könnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. "Wir konnten das Opfer aufgrund der Verletzungen noch nicht einvernehmen", erklärt der Ermittler weiter. Das Mädchen wird am ELKI Klagenfurt behandelt. "Ihr Zustand ist stabil, sie ist auf dem Weg der Besserung", informiert Spital- Sprecherin Natalie Trost. Der Bursche wurde vorläufig in die Justizanstalt eingeliefert. Nach der Befragung des Opfers wird der Haftrichter entscheiden, ob er wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Auch die Herkunft der Waffe ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone