Braunbär "Rudolf" ist tot!

Die sichergestellten Überreste, darunter eine Vordertatze, wurden kriminaltechnisch untersucht. Genetische Analysen durch Tomaz Skrbinsek von der Universität Laibach ergaben, dass es sich beim Bären um "Rudolf" handelt, also jenen Zottel, der im Vorjahr durch Villach und über den Dobratsch wanderte, aber auch am Weissenfelser See (Italien) Mülltonnen plünderte und dadurch für sehr viel Aufregung sorgte.

Trotz Untersuchungen ist die Todesursache weiterhin unbekannt. Für den Tarviser Raubwild- Experten Paolo Molinari verendet ein junger Braunbär in einem milden Winter nicht auf natürliche Weise: "Ein Autounfall ist eher auszuschließen. Was nicht ausgeschlossen werden kann, ist ein Abschuss. Zum Glück hat es nicht einen der fünf bekannten, älteren und reviertreuen Bären erwischt, deren Anwesenheit wichtiger für die Erhaltung der Art in friedlicher Koexistenz mit uns Menschen ist."

Hannes Wallner, Kärntner Krone