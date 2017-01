Brand und 3500 Haushalte ohne Strom

Rund 3500 Haushalte waren Montagvormittag im Gegendtal kurzzeitig ohne Stromversorgung. Bei Forstarbeiten in Arriach kappte ein gefällter Baum eine wichtige Leitung. Betroffen waren Arriach, Afritz, Feld am See, Untertweng und Teile von Radenthein. Techniker konnten die Stromversorgung durch Umschaltungen wieder herstellen, bevor die Monteure zur Reparatur der Leitung ausrückten. "Ein kleiner Unfall mit ziemlich großen Auswirkungen. Die Hauptleitung wurde von dem umstürzenden Baum getroffen und gekappt", erklärt Josef Stocker von der Kelag: "In weiterer Folge entfachten die noch stromführenden, abgerissenen Kabel sogar einen Wiesenbrand." Die Feuerwehr musste ausrücken, konnte den Brand aber rasch unter Kontrolle bringen. "Wenn ein Waldbesitzer Schlägerungsarbeiten in der Nähe von Stromleitungen durchführen möchte, kann dieser eine kostenlose Schlägerungsaufsicht der Kelag anfordern", so Stocker weiter.

Redakteur Christian Spitzer