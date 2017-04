Bosnisches Ex- Toptalent für den WAC?

Coach Heimo Pfeifenberger und WAC- Boss Dietmar Riegler sind nach wie vor in den Vertragsgesprächen - die Zeichen stehen auf einen Verbleib des Trainers. Im Hintergrund sollen die Wolfsberger (laut bosnischen Medien!) an Miroslav Stevanovic dran sein.



Das könnte ein Transfer- Coup werden: Stevanovic (der schon Ex- Trainer "Bobby" Grubor aufgefallen war!) schoss für Erstligist Zeljeznicar Sarajevo in dieser Saison zwei Tore, lieferte acht Assists. Der Tabellenzweite kann sich den rechten Außenbahnspieler aber nicht mehr länger leisten, lässt den Vertrag seines Stars auslaufen.

Als einstiges "Supertalent" hochgepriesen, schaffte Stevanovic 2013 den Sprung zum spanischen Topklub FC Sevilla (zehn Einsätze). Im März wurde er zum 13. Mal ins bosnische Nationalteam einberufen.

Claudio Trevisan, Kärntner Krone